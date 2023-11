Iliad Box: FIBRA con prezzo bloccato per sempre

L'offerta Fibra Iliad Box è sicuramente una delle più interessanti anche per la sua caratteristica di non avere vincoli contrattuali. Il prezzo stabilito all'inizio del contratto rimarrà lo stesso senza modifiche, proprio come accade per le offerte mobili del gestore del Gruppo Free.

Recentemente, Iliad ha reso disponibile la sua Fibra FTTH anche nelle Aree Bianche. Un motivo in più per passare a questo gestore se abitate in queste zone.

Iliad Box: i dettagli della PROMO

La proposta a meno di 20 euro mensili offre internet illimitato fino a 5 Gbit/s complessivi in download e fino a 700 Mbps in upload grazie alla tecnologia FTTH EPON.

Nelle zone dove invece è presente la GPON, la velocità si attesta a 2.5 Gbit al secondo in download e fino a 500 Mbit/s in upload. Mentre, nelle Aree Bianche, la velocità massima raggiungibile arriva fino ad 1 Gbit/s in download e fino a 300 Mbit/s in upload.

Incluso nel canone promozionale, specifico per i clienti con una SIM da 9,99 euro e con rinnovo automatico, troviamo anche il modem iliadbox con Wi-Fi 6 in comodato d'uso gratuito e le chiamate illimitate verso più di 60 destinazioni internazionali sia mobili che fisse.

Per chi non ha Iliad sul telefono cellulare, la tariffa è disponibile a 24,99 euro mensili sempre senza vincoli e senza costi nascosti.

Costi ed altro

L'offerta in Fibra di Iliad è attivabile ONLINE e nei Punti Vendita autorizzati. Per richiedere l'attivazione è necessario corrispondere una spesa iniziale pari a 39,99 euro.

Il Modem è incluso in comodato d'uso gratuito. In caso di recesso, cambio gestore o KO d'attivazione bisognerà restituirlo pena il pagamento di una penale pari al costo del dispositivo.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.