Iliad Box: con l'offerta attuale hai la fibra ultra veloce a 21,99€/mese

Stai valutando l'acquisto di una rete fibra che possa garantirti un servizio veloce? Il consiglio è quello di affidarsi a Iliad Box, la fibra ultra veloce dell'operatore francese. In questo articolo vedremo nel dettaglio quali sono le caratteristiche di questa rete, ma prima vogliamo dirti che in questo momento puoi averla con un eccezionale sconto.

Iliad Box è attualmente disponibile in offerta a 21,99€ al mese, un prezzo speciale rispetto al normale costo di 25,99€. Questa offerta è particolarmente vantaggiosa ma può essere usufruita da chi è già cliente Iliad con un piano mobile da 9,99€ o 11,99€. Per attivare l’offerta (sia la fibra che quella mobile), basta visitare il sito ufficiale di Iliad e completare la procedura online.

Tutte le (ottime) caratteristiche di Iliad Box

Iliad Box offre una connessione tramite la tecnologia FTTH (Fiber to the Home), che garantisce una velocità eccezionale. Le prestazioni variano a seconda della zona di copertura: in aree con tecnologia FTTH EPON, è possibile raggiungere download fino a 5 Gbit/s e upload fino a 700 Mbit/s. Nelle zone con tecnologia FTTH GPON, le velocità di download arrivano a 2,5 Gbit/s, mentre le aree con copertura limitata offrono comunque ottime prestazioni, con download fino a 1 Gbit/s.

Inoltre, il modem incluso nel piano supporta il Wi-Fi 7, che migliora la stabilità e la velocità della connessione, anche quando più dispositivi sono collegati contemporaneamente. Questo è ideale per lo streaming video o il gaming online senza interruzioni.

Oltre alla connessione internet ad alta velocità, Iliad Box include chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili in Italia, oltre a oltre 60 destinazioni internazionali. Inoltre, l'offerta non prevede vincoli contrattuali o rimodulazioni future, rendendo Iliad Box una soluzione flessibile e conveniente. L'installazione costa 39,99€.

Approfitta ora della promozione, risparmiando 48€ all’anno, visitando il sito ufficiale di Iliad.

