Iliad Box a 21,99€ al mese: la fibra ultra veloce è in offerta

Trovare un'offerta per la connessione domestica potrebbe essere più semplice di quanto immagini: Iliad Box è esattamente ciò che fa al caso tuo. Può attivarla chiunque, ma se hai già sottoscritto una promozione mobile da 9,99€ o 11,99€ il prezzo per questa fibra è semplicemente incredibile: solo 21,99€ al mese invece di 25,99€.

Per attivarla basta andare semplicemente sul sito di Iliad, dove si può anche sottoscrivere un piano mobile per accedere allo sconto. Detto questo, nelle prossime righe vediamo perché stiamo parlando di una delle reti migliori in circolazione.

Tutti i vantaggi che garantisce Iliad Box

Il primo vantaggio di Iliad Box è legato alle sue prestazioni, dal momento che la rete si basa su tecnologia FTHH (Fiber To The Home): assicura connessioni ultra veloci e stabili. Le prestazioni di Iliad Box variano a seconda della copertura della zona.

FTTH EPON:

Download fino a 5 Gbit/s complessivi;

Upload fino a 700 Mbit/s;

Ripartizione: fino a 2,5 Gbit/s su una porta Ethernet, 1 Gbit/s su altre due porte, 1 Gbit/s tramite Wi-Fi.

FTTH GPON (Milano, Torino, Bologna):

Download fino a 2,5 Gbit/s;

Upload fino a 500 Mbit/s.

Aree bianche (copertura limitata):

Download fino a 1 Gbit/s;

Upload fino a 300 Mbit/s.

Inoltre, nel piano è incluso anche il modem Wi-Fi 7, nuovo standard wireless che permette di viaggiare a velocità superiori, di avere più stabilità e connessione fluide, anche quando sono connessi più dispositivi contemporaneamente. FTTH+Wi-Fi 7 consentono la visione di film e serie in streaming senza interruzioni o di giocare online senza rallentamenti, tanto per fare due esempi di utilizzo.

Iliad Box, oltre alla connessione veloce, comprende anche chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili italiani, oltre a oltre 60 destinazioni internazionali, il tutto senza costi extra. Il tutto senza alcuna rimodulazione futura e vincolo contrattuale.

Vai sul sito di Iliad e approfitta ora dello sconto: puoi risparmiare 48€ in un anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.