Iliad ha una valida alternativa alle eSIM per i viaggi all'estero

Le eSIM per i viaggi all’estero sono una soluzione molto gettonata tra gli utenti più giovani, ma non sempre sono compatibili con il proprio smartphone, indipendentemente sia esso recente o più datato. Per tutte queste persone la nuova offerta mobile Iliad TOP 30 Mondo, al prezzo di 12,99 euro al mese per sempre, si presenta come una valida alternativa.

TOP 30 Mondo include 300 Giga in 4G/4G+ e 5G, minuti e SMS illimitati, nonché 30 Giga da utilizzare in più di 110 Paesi nel mondo, inclusi quelli dell’Unione europea. La quota di 30 Giga è da considerarsi mensile, di conseguenza non c’è bisogno di comprare una nuova eSIM ogni volta che si effettua un viaggio al di fuori dell’Italia.

Ricapitoliamo i dettagli dell’offerta. L’offerta Iliad TOP 30 Mondo include 300 Giga in 4G, 4G+ e 5G. Quest’ultimo è disponibile sui dispositivi compatibili e, soprattutto, nelle aree coperte dalla rete 5G dell’operatore francese. Una volta superata la soglia di traffico mensile, è possibile continuare a navigare al costo di 0,90 euro ogni 100 MB previo espresso consenso.

Sono inoltre inclusi minuti e SMS illimitati verso i numeri fissi e mobili in Italia e nel resto dei Paesi appartenenti all’Unione europea. A proposito di chiamate, l’attuale offerta propone anche minuti illimitati verso l’estero, inclusi i numeri mobili di Stati Uniti e Canada.

Ma il piatto forte dell’offerta è rappresentato dai 30 Giga extra utilizzabili in più di 110 Paesi, nel cui elenco rientrano anche le nazioni Ue. Se si considerano soltanto i Paesi extra Ue, i 30 Giga offerti da Iliad sono utilizzabili gratuitamente in Albania, Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cile, Corea del Sud, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Giappone, India, Kenya, Madagascar, Malesia, Marocco, Perù, Svizzera, Thailandia, Turchia, Regno Unito e Uzbekistan.

A tutto questo, poi, si sommano le funzionalità hotspot e VoLTE, che rientrano tra i servizi gratuiti inclusi nell’offerta.

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