Iliad: 180 GB con 5G incluso, minuti ed SMS illimitati a 9,99€ al mese

Iliad si è affermato in questi anni come uno degli operatori di telefonia mobile più apprezzati, grazie a offerte trasparenti e senza costi nascosti. La sua politica di prezzi bloccati nel tempo ha conquistato milioni di utenti, e l’ultima proposta, Iliad Giga 180, segue la stessa filosofia.

Si tratta di un piano mobile che garantisce 180 GB di traffico dati, compatibile con il 5G, minuti e SMS illimitati, tutto a 9,99€ al mese per sempre, senza vincoli né sorprese. Ed è possibile sia mantenere il proprio numero che richiederne uno nuovo, con la certezza di non incorrere in rimodulazioni o spese inattese. Per attivarla basta andare sul sito di Iliad.

Iliad Giga 180: connessione senza limiti e senza costi extra

Questa offerta rappresenta una soluzione vantaggiosa per chi desidera un elevato quantitativo di dati a un prezzo competitivo. Con 180 GB al mese, si può navigare liberamente senza preoccuparsi di terminare il traffico disponibile, sfruttando il 5G per streaming, download, social media e app con la massima velocità e stabilità. Il 5G è incluso senza costi aggiuntivi, garantendo una connessione sempre fluida, sia per l’intrattenimento che per il lavoro da remoto.

Oltre all’abbondante bundle dati, Iliad Giga 180 include minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, oltre a 13 GB di traffico dedicato per il roaming in Europa e minuti e SMS senza limiti quando ci si trova in un Paese dell’Unione Europea.

In aggiunta, chi attiva questa promozione può usufruire di uno sconto esclusivo sulla fibra ottica di Iliad, con il canone mensile che scende da 25,99€ a 21,99€, garantendo una connessione domestica tra le più rapide in Italia. Iliad è infatti tra i pochi provider a sfruttare il Wi-Fi 7, l’ultimo standard tecnologico per una rete più veloce, stabile e sicura.

Un pacchetto completo che combina connettività mobile e internet domestico con prezzi fissi e senza clausole nascoste, confermando l’impegno di Iliad nel proporre offerte chiare, competitive e senza costi extra. Vai sul sito di Iliad per maggiori informazioni.

