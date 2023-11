Iliad: 150GB a 9,99€ al mese. Scopri l'offerta!

L'ultima offerta di Iliad offre un pacchetto abbastanza generoso che include minuti ed SMS illimitati, insieme a una gran quantità di giga disponibili per la navigazione online. Tutto questo a un prezzo estremamente conveniente di 9,99€ al mese. Ma scopriamo il piano nel dettaglio.

Iliad: cosa offre la nuova offerta da 150GB

Per soli 9,99€ al mese, l’offerta Iliad include 150GB di dati per navigare online attraverso reti 4G/4G+ e anche 5G: una quantità molto vasta per tutte le attività multimediali, come la visualizzazione di video, l'ascolto di musica in streaming, il download di app e aggiornamenti e altro ancora. A ciò si aggiungono anche minuti e SMS illimitati, per chiamare e inviare messaggi a chiunque e per quanto tempo volete.

Inoltre, se viaggiate spesso in europa, sarete sicuramente felici di sapere che l’offerta include inoltre 10GB di dati dedicati in roaming, che permettono di continuare a navigare senza costi aggiuntivi anche fuori dall'Italia. Lo stesso vale per le chiamate e i messaggi, che rimangono illimitati anche in questo caso.

Iliad è un operatore di telefonia mobile che si impegna a offrire ai suoi clienti offerte trasparenti e convenienti. Con l'attuale offerta da 150GB, potrete anche godere di altri vantaggi, come la portabilità del numero e numerosi servizi aggiuntivi inclusi, tra cui il servizio Mi richiami, la segreteria telefonica e l'hotspot per la condivisione della connessione dati con altri dispositivi.

Attivare l'offerta costa soltanto 9,99€ e, una volta fatto, il prezzo dell’offerta rimarrà lo stesso per sempre. Per farlo basta recarsi nella pagina ufficiale e fare clic sul tasto "Attiva", seguendo i passaggi indicati. Scegliete se volete mantenere il vostro vecchio numero di telefono o meno, nonché trasferire il credito residuo dall'altro operatore. Se avete attivato l'offerta online, la carta verrà spedita direttamente a casa con il corriere. In caso contrario è anche possibile recarsi presso uno dei totem Iliad disponibile presso centri commerciali o negozi di telefoni in tutta Italia.

