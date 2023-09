Trasforma il tuo tablet. Come? Con la custodia tastiera Earto che ora trovi in offerta su Amazon!

Ti costa solamente 39,99 euro, approfittane subito!

La custodia tastiera Earto è il gadget di cui hai bisogno per usare al meglio e con il massimo comfort il tuo tablet!

La custodia con tastiera per iPad è dotata di un touchpad che registra anche i movimenti più piccoli consentendoti di interagire con il tuo dispositivo in modo rapido, preciso e comodo con una sola mano. Supporta operazioni multi-gesture, spostamenti a destra e a sinistra o ritorno al desktop e altro, permettendoti di lavorare in modo efficiente come se stessi usando un portatile.

Accoppiabile con 2 dispositivi e facilmente commutabile, premendo Fn+Q/W, è possibile passare rapidamente da un dispositivo all'altro. Questa tastiera è dotata di porta di ricarica Type-C, ricarica per 2-3 ore, può funzionare ininterrottamente fino a 70 ore in condizioni di utilizzo normale.

A tua disposizione un'eccellente sensazione di digitazione. Il design ultrasottile della tastiera unitamente al design dei tasti a forbice e la maggiore larghezza del keycap ti offrono un'esperienza di digitazione completamente diversa anche quando si digita su un tablet. Con un set completo di tasti multimediali, tutto può essere facilmente controllato dalla tastiera. Dotata poi di un design staccabile, il che significa che la tastiera o la custodia possono essere utilizzate anche da sole. Il design magnetico può fissare la tastiera durante la digitazione. La custodia protettiva ha 3 slot incorporati che supportano angoli di 110°, 120° e 130°, e si può regolare l'angolo di visione per un angolo di visione più confortevole.

I ritagli precisi consentono l'accesso completo a tutte le funzioni e forniscono una protezione e un comfort perfetti per l'uso quotidiano. Presente anche un comodo supporto per matita incorporato, slot per tappo e adattatore. I ritagli precisi consentono l'accesso completo a tutte le porte, i sensori, gli altoparlanti, i microfoni e le fotocamere.

Prendila ora su Amazon!

