Il tuo smartphone è al sicuro? Scopri come Bitdefender può aiutarti oggi stesso

Quanto siamo consapevoli dei rischi che corriamo ogni volta che usiamo lo smartphone? Probabilmente molto poco, nonostante all’interno dei nostri telefoni sia conservata praticamente tutta la nostra vita (foto, video, documenti, dati bancari, informazioni personali). Eppure i rischi sono costantemente dietro l’angolo, dietro ogni link su cui clicchiamo, nelle app che scarichiamo e nei siti che consultiamo. Uno strumento come Bitdefender Mobile Security è quello di cui abbiamo bisogno grazie alla protezione in tempo reale che ci consente di usare lo smartphone senza preoccupazioni.

La protezione migliore per gli smartphone Android

La caratteristica principale di Bitdefender Mobile Security è legata al suo sistema di scansione del web in tempo reale. Immagina di stare per cliccare su un link ricevuto via WhatsApp: prima ancora che tu possa accedere alla pagina, Bitdefender analizza l'URL e ti avvisa immediatamente se stai per visitare un sito potenzialmente pericoloso. Qualcosa di davvero prezioso e che può essere risolutivo attivando Bitdefender Mobile Security anche sullo smartphone dei propri genitori o dei propri figli che spesso possono avere un’attenzione minore durante le loro attività online.

Inoltre Bitdefender Mobile Security si rivela estremamente leggero, evitando di appesantire la memoria e le prestazioni dello smartphone come invece fanno molti altri antivirus. Una volta attivato Bitdefender Mobile Security lavora in background senza rallentare la velocità del telefono o senza ridurre l’autonomia della batteria.

Bitdefender Mobile Security include anche un sistema che invia notifiche in tempo reale quando individua delle app potenzialmente dannose, proteggendo da software pericolosi che dopo essere stati installati possono prendere il controllo del dispositivo.

Con Bitdefender Mobile Security puoi anche localizzare e bloccare lo smartphone da remoto in caso di furto o smarrimento. Un insieme di strumenti indispensabili per ogni device Android. Scarica Bitdefender Mobile Security dal Play Store e accedi a questo livello di sicurezza a soli 14,98€ per un anno, con un risparmio del 40%.

