Il tuo sito si crea quasi da solo: ecco l'hosting Aruba con AI integrata

I nuovi piani di hosting di Aruba integrano l'intelligenza artificiale per aiutarti a creare il tuo sito ancora più velocemente.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 13 gen 2026
I servizi hosting di Aruba sono ancora più interessanti: ora hai la possibilità di sfruttare tecnologie con AI integrata che ti aiuteranno a creare il tuo sito web, o a gestire i tuoi progetti online, demandando quasi tutto all'intelligenza artificiale, riducendo le operazioni necessarie senza rinunciare all'efficienza.

aruba promo feste

Le soluzioni messe a disposizione da Aruba sono diverse e dai prezzi davvero convenienti: ad esempio, il dominio con email è disponibile da 0,99 euro + IVA per il primo anno, come punto di partenza ideale. Per totale libertà, invece, puoi scegliere i piani Hosting Linux e Windows a partire da 9,90 euro + IVA per il primo anno.

Per strumenti già ottimizzati ecco le soluzioni WordPress e WooCommerce, da 11,90 euro + IVA per il primo anno, con cui creare siti e negozi online con le piattaforme più diffuse al mondo con la massima semplicità e dalle ottime prestazioni. E per costruire il tuo sito senza competenze tecniche, ecco SuperSite Easy e Professional che offrono un ambiente intuitivo a zero commissioni e con strumenti visuali per creare pagine, blog e shop online in maniera rapida e professionale.

Qualunque sia la tua scelta, con Aruba potrai contare su data center di proprietà distribuiti sul territorio italiano, costruiti secondo i più alti standard internazionali (Rating 4 ANSI/TIA‑942) per una rate pensata per garantire sicurezza, continuità operativa e scalabilità.

Uno spazio web solido, scalabile e affidabile per costruire il tuo spazio digitale, adesso con il supporto dell'intelligenza artificiale. Scegli il servizio Aruba che fa per te.

