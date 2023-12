Il tuo regalo di Natale: prova TUTTO SKY a soli 9 euro per 30 giorni

Una possibilità straordinaria per Natale? Provare tutto quello che ha da offrire Sky Q per 30 giorni e poi decidere se tenerlo o restituirlo senza costi aggiuntivi. L'unica cosa che pagherai saranno soltanto i 9 euro di attivazione con i quali potrai accedere all'intero catalogo della piattaforma: Sky TV, Netflix, Sky Cinema, Paramount+, Sky Calcio e Sky Sport. Insomma, passerai le festività all'insegna del massimo divertimento e poi decidi.

Prova Sky Q: come funziona e cosa include

Il processo è semplice e veloce. Inizia acquistando la Prova Sky Q, un passo avanti verso un mese di puro divertimento al costo di soli 9 euro per 30 giorni. In pochi giorni riceverai il decoder Sky Q comodamente a casa tua, pronto a portare l'intrattenimento direttamente nel tuo salotto.

Collega il tuo decoder al Wi-Fi di casa senza complicazioni. È facile e veloce, preparandoti a immergerti in un mondo di programmi avvincenti. Alla fine della prova, sei libero di decidere se vuoi continuare questa esperienza unica o semplicemente restituire Sky Q.

Durante questi 30 giorni di puro intrattenimento, puoi aspettarti un vero e proprio concentrato di contenuti eccezionali. Dai Sky Original alle migliori serie TV italiane e internazionali, spettacoli per tutta la famiglia, documentari e news, Sky TV ti offre un'esperienza completa.

In più, Netflix arriva direttamente nella Home di Sky Q, regalandoti il meglio in termini di serie TV, film, documentari e programmi per bambini. Con Netflix piano Standard, in HD 1080p, puoi guardare su 2 schermi contemporaneamente, senza interruzioni pubblicitarie.

Sky Cinema ti porta oltre 200 prime visioni all'anno, il meglio del cinema italiano e internazionale, e oltre 20 film Sky Original. E se ciò non bastasse, Paramount+ è incluso senza costi aggiuntivi.

Con Sky Sport e Sky Calcio, vivi i migliori eventi sportivi, dalla UEFA Champions League alla Serie A TIM, offrendoti tutto il meglio dello sport italiano e internazionale.

Sky Kids è infine dedicato ai più piccoli, con programmi educativi e divertenti per imparare, crescere e divertirsi in totale sicurezza. E con Sky Go, guardi i programmi Sky dove e quando vuoi, su smartphone, tablet e PC, anche offline.

Questa offerta è disponibile solo per un periodo limitato, quindi non lasciarti sfuggire l'occasione di regalarti un mese di puro divertimento con Sky Q. Fa' il primo passo verso un Natale indimenticabile.

