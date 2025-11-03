Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Il tuo PC è diventato lento? Prova CCleaner: è in super sconto
CCleaner è il programma numero 1 per la pulizia e ottimizzazione del tuo PC, che da lento diventerà di nuovo veloce. Ora è in sconto del 70%.
Edoardo D'amato
Pubblicato il 3 nov 2025
Un PC che inizia a diventare lento può rappresentare un grosso problema, specialmente per chi lavora da remoto, studia o fa ricerche online. Esistono fortunatamente delle soluzioni per velocizzare il computer e tornare così alle proprie regolari attività. Una di queste si chiama CCleaner.

Questo programma integra diversi strumenti studiati ad hoc per l'ottimizzazione delle prestazioni, sia di PC Windows che Mac. In questo momento CCleaner Premium è tra l'altro in promozione sul sito ufficiale: piano annuale a 26,98 euro (anziché 62,97 euro), mentre quello biennale costa 53,98 euro (anziché 125,97 euro).

Vai all'offerta di CCleaner

Tutti i vantaggi di CCleaner Premium

Questo software include diverse funzionalità, intervenendo in vari modi per l'ottimizzazione del dispositivo. In primis, include CCleaner Professional, lo strumento progettato per ottimizzare le prestazioni del PC e correggere i suoi problemi più frequenti. Grazie alla sua azione, stabilità e sicurezza possono migliorare significativamente.

Inoltre, una volta attivato mette in funzione la Modalità sospensione per app e programmi non necessari. Da menzionare anche la possibilità di gestire al meglio lo spazio di archiviazione del PC, con supporto ai principali servizi cloud, tra cui Google Drive e OneDrive. Presente anche un servizio VPN, denominato Kamo, con protocollo WireGuard integrato.

CCleaner è utilizzabile su cinque dispositivi. Con la promozione in corso, CCleaner costa 26,98 euro (anziché 62,97 euro) per la versione annuale oppure 53,98 euro (anziché 125,97 euro) per la versione biennale. E per tutti i nuovi utenti ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso.

Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale di CCleaner.

Vai all'offerta di CCleaner

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

