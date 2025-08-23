Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Il tuo PC è diventato lento? La soluzione ce l'ha Avast, al 50% di sconto

Avast Ultimate è il software che consente al tuo PC di avere una seconda vita: la lentezza del tuo dispositivo sarà solo un brutto ricordo.
Edoardo D'amato
Pubblicato il 23 ago 2025
Link copiato negli appunti

Con l'utilizzo quotidiano, anche i computer più recenti finiscono per perdere reattività: tempi di avvio più lunghi, applicazioni che si bloccano, memoria insufficiente e prestazioni in calo sono problemi comuni.

Prima di pensare all'acquisto di un nuovo dispositivo, è possibile riportare il proprio PC a un buon livello di efficienza con Avast Ultimate, il pacchetto che unisce protezione avanzata e strumenti di ottimizzazione. In questo periodo l'abbonamento è disponibile sul sito ufficiale con uno sconto del 50%, a soli 52,50 € per il primo anno.

Vai all'offerta di Avast

Avast Ultimate: ecco come velocizza il tuo PC

All'interno della suite è incluso Cleanup Premium, il software che libera spazio e velocizza il sistema cancellando file temporanei, vecchi dati lasciati dai programmi, residui dei browser e applicazioni inutili.

Grazie alle funzioni di sospensione dei processi in background, alla pulizia del registro e alla deframmentazione dei dischi, il computer torna a essere fluido e pronto all'uso. Non mancano manutenzione automatica, correzione degli errori più comuni e un modulo per aggiornare i software installati, così da prevenire falle di sicurezza.

Oltre all'ottimizzazione, Avast Ultimate offre antivirus e difesa contro minacce informatiche come ransomware, malware, phishing e tentativi di accesso remoto, con controlli dedicati alla sicurezza delle reti Wi-Fi. A completare il pacchetto ci sono SecureLine VPN, che protegge la privacy durante la navigazione, e AntiTrack, utile per ridurre il tracciamento online.

Una soluzione all-in-one che combina sicurezza e performance, ora attivabile a metà prezzo per il primo anno.

Vai all'offerta di Avast
Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

