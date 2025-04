Il trucco per sparire dai data broker? Usare ora Surfshark Alternative ID

Molti non lo sanno, ma il motivo principale per cui riceviamo continuamente telefonate spam ed e-mail promozionali è perché i nostri dati sono archiviati dai data broker. Sono aziende specializzate nella raccolta di queste informazioni che poi si occupano di rivenderli a inserzionisti e altre aziende. Non è raro che questi dati finiscano anche nelle mani di chi non ha interessi commerciali, ma fraudolenti. Molti degli strumenti online si occupano di contrastare le conseguenze di questi fenomeni, ma spesso si tratta di una sfida impossibile. L’utilizzo dei servizi digitali, infatti, lascia quelle tracce che i data broker raccolgono e utilizzano per i loro interessi. Una soluzione davvero efficace e originale è quella proposta da Surfshark Alternative ID. Puoi provarlo ora approfittando degli sconti e dei tre mesi gratis.

Non rinunciare al web, ma utilizzalo in maniera intelligente

Il segreto di Surfshark Alternative ID è molto semplice quanto efficace: creare un’identità digitale alternativa e perfettamente funzionante da usare senza fornire i propri dati reali. Surfshark Alternative ID, infatti, si occupa di generare un indirizzo e-mail collegato al tuo account principale, creare un’identità virtuale completa con dei dettagli fittizi così da permetterti di iscriverti a newsletter, fare acquisti sugli e-commerce e utilizzare i vari servizi digitali senza utilizzare i tuoi dati reali.

L’altro aspetto interessante di Surfshark Alternative ID è che indirizza tutte le comunicazioni in un ambiente separato e controllato così da filtrarle e gestirle in maniera corretta. Inoltre, a differenza dei servizi che offrono indirizzi e-mail temporanei, Alternative ID mantiene la stessa identità virtuale nel tempo, rendendo l'esperienza fluida e credibile per i servizi che richiedono verifiche.

Surfshark Alternative ID è incluso in tutti i piani Surfshark: Starter, One e One+ in promozione fino a domani con sconti fino all’81% e tre mesi di utilizzo extra completamente gratuiti. Attivalo ora e riscopri la libertà di navigare online senza rischi e preoccupazioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.