Il tris di TotalAV in sconto dell'80%: VPN + antivirus + adblock

La sicurezza online non è più un optional, soprattutto per chi utilizza quotidianamente computer e dispositivi mobili per lavoro, studio o gestione di dati personali. Spesso, però, i software più completi hanno prezzi che scoraggiano. L'attuale offerta di TotalAV va esattamente nella direzione opposta: riduce sensibilmente il costo della sua suite di cybersecurity.

Il piano annuale viene proposto a 1,59 euro al mese, pari a 19 euro complessivi, grazie a uno sconto dell’80% rispetto al listino. Ma vediamo nel dettaglio quali sono le caratteristiche del programma di TotalAV.

Tutte le funzionalità incluse nel pacchetto TotalAV

Il fulcro della proposta è la VPN senza limiti di utilizzo. Questo strumento applica una cifratura avanzata al traffico internet e diminuisce il rischio di intercettazioni e monitoraggi indesiderati. Una caratteristica molto utile quando si accede a reti Wi-Fi pubbliche, dove le connessioni risultano più vulnerabili. In questo scenario, dati sensibili come password e credenziali rimangono protetti durante tutta la sessione di navigazione.

La VPN di TotalAV offre anche la possibilità di superare i blocchi territoriali che impediscono l'accesso a determinati servizi online. L'infrastruttura comprende oltre 50 server ad alta velocità distribuiti in diverse aree del mondo, così da modificare la posizione virtuale del dispositivo e accedere a contenuti riservati a specifiche zone geografiche. Il servizio funziona su computer desktop, notebook, smartphone e tablet.

Accanto alla rete privata virtuale, il pacchetto include due strumenti aggiuntivi. TotalAdblock elimina banner pubblicitari e pop-up invasivi, mentre TotalAV Antivirus analizza il sistema alla ricerca di virus, trojan e altre minacce digitali, intervenendo per rimuoverle in modo efficace.

L'offerta riguarda i primi dodici mesi di utilizzo e include una finestra di 30 giorni per il rimborso completo, nel caso il servizio non rispecchi le proprie esigenze. Tutti i dettagli sulla promozione e sulle modalità di attivazione sono disponibili sul sito ufficiale di TotalAV.

