Il TOP del portatile con ASUS Vivobook 16X al PREZZO PIU' BASSO DI SEMPRE!

Lavorare con un PC portatile è una cosa indispensabile nel mondo di oggi, e farlo con un macchinario scattante, potente e comodo lo è ancora di più. A completare l'equazione c'è sempre il prezzo, e con l'offerta di oggi l'occasione è a dir poco esagerata! Parliamo del portatile ASUS Vivobook 16X su Amazon.

Ebbene, da oggi puoi infatti aggiudicarti in offerta su Amazon il PC portatile ASUS Vivobook 16X a soli 469€, con uno sconto ENORME del 33% che ti farà risparmiare ben 230€ sul totale!

Prestazioni graffianti col Vivobook 16X

Uno spettacolo! Il display NanoEdge su tre lati di Vivobook 16X ti offre ampi angoli di visione, ma anche una migliore protezione per gli occhi grazie ai bassi livelli di luce blu, riducendo il rischio di affaticamento. Monta un processore AAMD Ryzen 5 5600H, RAM 8GB, 512GB SSD PCIE, e grafica AMD Radeon Vega 7.

Potrai sempre stare al passo non solo per le ottime prestazioni, ma anche per la sua comodità e per la lunga durata della batteria, che ti permetteranno di lavorare (o utilizzare in altro modo) con l'ASUS Vivobook 16X senza dover ricaricare continuamente.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.