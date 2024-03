Il Tablet TCL adatto a TUTTA LA FAMIGLIA oggi è tuo a MENO DI 100 EURO

Se hai bisogno di un tablet che sia funzionale sia a lavoro che per l'intrattenimento quotidiano, non farti scappare la mega offerta sul TCL Mobile TAB 8! Oggi questo dispositivo è disponibile su Amazon a soli 99 euro grazie ad uno sconto del 33%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Un'offerta del genere non capita tutti i giorni, approfittane il prima possibile!

TCL Mobile TAB 8: specifiche tecniche e funzionalità

Il TCL Mobile TAB 8 è un tablet adatto a soddisfare qualsiasi tipologia di esigenza, sia a lavoro che nell'intrattenimento quotidiano.

La batteria da 4080mAh garantisce un uso continuo e senza interruzioni del tablet per tutta la giornata, senza mai la preoccupazione di rimanere a corto di energia.

Potrete restatre produttivi ovunque: il chipset quad-core del TCL TAB 8 4G offre una potenza di elaborazione tale da poter essere utilizzato da tutta la famiglia e gestire in multitasking più attività. In più è comodissimo da visualizzare: goditi tutti i contenuti che vuoi con la tua famiglia sapendo che la tua vista è protetta grazie a caratteristiche specifiche del display da 8 pollici.

Anche i piccoli di casa potranno passare un tempo divertente e sicuro grazie ai controlli parentali, l'interfaccia amichevole e i contenuti educativi. Inoltre i controlli integrati ti offrono la possibilità di impostare password, includere siti e applicazioni nella lista bianca e limitare il tempo di utilizzo per il tuo bambino.

