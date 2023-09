Il tablet Lenovo per tutti i giorni IN OFFERTA su AMAZON

Lenovo, azienda leader nel settore informatico fa dei suoi dispositivi, da sempre, dei concentrati di affidabilità, solidità nell'utilizzo quotidiano e qualità generale, sia in termini di materiali che di sfruttamento delle capacità software. Oggi vi segnaliamo l'offerta proposta da Amazon: sconto del 14% sul tablet Lenovo Tab M10 Plus, per un prezzo finale di 199,00€, abbattuto dunque il muro dei 200€ d'acquisto.

Lenovo e Amazon mettono in sconto il Tablet per uso quotidiano definitivo

Lenovo Tab M10 Plus ha uno chassis interamente in metallo ed è liscio, mentre il rapporto superficie/display è quasi del 90%; design elevato che farà venir voglia a tutti in famiglia di utilizzalo. Monta un processore MediaTek Helio P22T (8C, 4x A53 2.3GHz 4x A53 1.8GHz); per sfruttare al meglio tutto il suo potenziale e svolgere tutte le attività ad una velocità altissima. Ampio storage di 64 GB eMCP4x espandibile tramite MicroSD card fino a 256 GB, FAT32; fino ad 1 TB, exFAT. RAM di 4 GB Soldered LPDDR4x espandibile tramite MicroSD card fino a 256 GB, FAT32; fino ad 1 TB, exFAT; per non avere rallentamenti.

Slot per Single Nano-SIM Slot per MicroSD Card, camera frontale 5.0MP / posteriore 8.0MP. Presenti, inoltre Due altoparlanti ottimizzati con Dolby Atmos; per un audio estremamente coinvolgente. Il tutto supportato dal sistema operativo Android 9 Pie. Il Display da 10.3 pollici in Full HD assicura una qualità visiva eccezionale, e potrete guardare film, serie tv e tutti i programmi che vorrete. Un tablet, dunque, che risulta essere veloce nel multitasking, con un'ottima qualità visiva e un design accattivante. Un'offerta, quella di Amazon, da non sottovalutare e anzi, consideratene l'acquisto!

Ribadiamo, dunque, l'offerta di Amazon: 14% di sconto sul Tablet Lenovo Tab M10 Plus per un prezzo finale di 199,00€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.