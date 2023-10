Il tablet DEFINITIVO di Samsung va IN SCONTO su Amazon

Il Samsung Galaxy Tab A8 è un tablet versatile che si adatta perfettamente alle esigenze dei consumatori di diverse fasce d'età. Con uno schermo ampio da 10,5 pollici e una risoluzione massima di 1920 x 1200 pixel, offre un'esperienza visiva nitida e chiara, che si presta sia al divertimento, come la visione di serie in alta risoluzione, sia al lavoro, grazie a un ampio spazio per la produttività. Il dispositivo è alimentato dal sistema operativo Android 11, garantendo accesso a una vasta gamma di app e servizi attraverso il Google Play Store.

Con una memoria RAM da 3 GB e una capacità di archiviazione interna di 32 GB, il Galaxy Tab A8 offre un equilibrio ideale tra prestazioni fluenti e spazio per archiviare file, app e contenuti multimediali. La batteria da 7040 mAh garantisce una lunga durata, permettendoti di utilizzare il tablet per lunghe sessioni senza preoccuparti di doverlo ricaricare frequentemente. Disponibile in un elegante colore grigio, questo tablet è leggero e portatile, ideale per l'uso in viaggio o a casa. La sua versatilità lo rende adatto a un pubblico ampio, con una fascia d'età consigliata di 12 anni o più, che apprezzerà le sue prestazioni, il display di alta qualità e la comodità offerti dal Galaxy Tab A8.

Amazon propone uno sconto del 20% sul tablet di Samsung, il Galaxy Tab A8 per un prezzo finale di 199,99€.