Il tablet DEFINITIVO di Samsung IN OFFERTA LAMPO su Amazon

Samsung è un'azienda che fa della versatilità il suo punto di forza. Una versatilità che, però, non rischia mai di far perdere qualità ai prodotti e dispositivi che realizza. I devices Samsung rappresentano sempre una scelta d'eccellenza, qualunque sia la categoria e la fascia di prezzo. Riescono ad essere versatili in ogni fascia di prezzo e a seconda della tipologia di prodotto. A partire dagli smartphone, a fine agli elettrodomestici, passando per i tablet. L'offerta di oggi riguarda proprio un tablet, il Samsung Galaxy Tab A8 che Amazon propone in sconto del 31% per un prezzo finale di 212,99€.

Il tablet per tutti al 31% di sconto: Samsung Galaxy Tab A8

Dai film epici ai contenuti guida per i tuoi hobby, il tablet Galaxy Tab A8 ti dà accesso a nuovi mondi, grazie a una visione migliorata e più ampia. Estetica giocosa con un tocco di stile: Galaxy Tab A8 ha un animo vivace e un aspetto giovanile, adatto a tutti, ai più piccoli e ai più adulti, il tablet perfetto per la casa e la vita e le necessità quotidiane. Realizzato per offrirti un’immersione totale anche quando sei in movimento, il tablet PC Galaxy Tab A8 apre un universo coinvolgente di contenuti, giochi e attività che i giovani amano.

Dotato di processore Octa-core abbinato a un massimo di 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, il tablet Galaxy Tab A8 è sempre pronto ad affrontare le sfide di ogni giorno senza consumare la velocità o la batteria e garantendo prestazioni in multitasking fulminee. Con Samsung TV Plus, Galaxy Tab A8 offre contenuti TV gratuiti e istantanei sempre e ovunque. Goditi migliaia di ore di notizie, sport, film, una varietà di contenuti per bambini e altro ancora.

Amazon, dunque, propone un'offerta molto vantaggiosa: il tablet Galaxy Tab A8 di Samsung al 31% di sconto per un prezzo finale di 212,99€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.