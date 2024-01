Il Tablet Android DEFINITIVO è il Samsung Galaxy Tab S9 FE: SCONTATO del 24%

Esplora un universo di creatività e intrattenimento con il Galaxy Tab S9 FE di Samsung, un tablet dal design colorato disponibile nelle vivaci tonalità di Gray, Mint, Silver e Lavender. La S Pen inclusa, resistente all'acqua e parte integrante della confezione, ti offre la libertà di disegnare e scrivere liberamente.

Approfitta delle app professionali e della versione Creator Edition della S Pen per dare vita alle tue idee in modo intuitivo e preciso. Il display ampio e luminoso del Galaxy Tab S9 FE è ottimizzato per la visione anche all'aperto grazie alla funzione Vision Booster, che assicura una visibilità ottimale anche sotto la luce diretta del sole. Con un contrasto e colori perfetti, il tablet si adatta a qualsiasi ambiente, dallo studio all'aria aperta.

Goditi contenuti fluidi e realistici grazie al display con refresh rate a 90Hz, che rende l'esperienza di visione, navigazione e editing video estremamente scorrevole. La protezione della vista è garantita dalle emissioni di luce blu ridotte.

Il Galaxy Tab S9 FE è non solo creativo ma anche resistente e duraturo. La batteria a lunga durata, la scocca in metallo e la classificazione IP68 assicurano la protezione da acqua e polvere in ogni contesto, consentendoti di liberare la tua creatività ovunque tu vada

Su Amazon, oggi, è presente uno sconto del 24% sul Samsung Galaxy Tab S9 FE che viene venduto al costo finale di 419€.