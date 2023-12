Il Set LEGO 75360 dello Starfighter di Yoda è IN PROMO a 29€

LEGO e Star Wars è un binomio spesso vincente e lo dimostrano i prodotti e i Set realizzati, come quello Starfighter di Yoda in promo a 29€ per uno sconto del 15%.

Il Set LEGO 75360 dello Starfighter di Yoda in clamoroso sconto

I fan appassionati di Star Wars: The Clone Wars possono ora vivere avventure straordinarie unendosi al Maestro Yoda e R2-D2 con il coinvolgente set di giochi da costruire LEGO Star Wars Jedi Starfighter di Yoda, pensato per bambini e bambine dagli 8 anni in su.

Questo incredibile veicolo Starfighter LEGO Star Wars offre una divertente esperienza di costruzione e gioco, dotato di una cabina di pilotaggio apribile per le minifigure, spazio dedicato sul retro per R2-D2, 2 shooter a molla per emozionanti combattimenti spaziali e ali regolabili per passare dalla modalità volo a quella di atterraggio con facilità.

Il set include anche due iconici personaggi della saga: una minifigure LEGO Star Wars di Yoda, armato con la sua spada laser, e la fedele figura del droide LEGO R2-D2. Questi dettagliati personaggi consentono ai giocatori di immergersi completamente nell'universo di Star Wars durante il gioco e la costruzione.

I set LEGO Star Wars offrono l'opportunità sia ai bambini che agli adulti di ricreare scene iconiche della saga, inventare avventure completamente nuove o semplicemente ampliare la loro collezione di modellini da esporre. Questo set è progettato per soddisfare i fan di Guerre Stellari di tutte le età, portando la magia e l'entusiasmo dell'universo Star Wars direttamente nelle mani dei giocatori.

Oggi su Amazon il Set LEGO 75360 dello Starfighter di Yoda è scontato del 15% e venduto al costo finale 29€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.