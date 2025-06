Il segreto per non essere mai più disturbato dai call center

Il vero dramma delle chiamate di telemarketing che ci raggiungono in ogni momento della giornata (tendenzialmente nei momenti meno opportuni) è nella rassegnazione di molti. Sono in tanti a pensare che contro questo fenomeno non possiamo fare nulla. La realtà è molto diversa. Ti basta attivare Incogni e dimenticare questo odioso problema.

La soluzione che stavi aspettando da tempo

Il problema delle chiamate provenienti dai call center è duplice. Da una parte c’è il fastidio delle telefonate che arrivano durante la cena o nel mezzo di una riunione importante. Ma dall’altra c’è l’origine e la causa vera e propria del fenomeno: i tuoi dati personali (nome, cognome, numero di telefono, indirizzo, abitudini di acquisto) sono finiti in database commerciali.

È lì che attingono i call center per chiamarti da numeri sempre diversi e proporti contratti e l’acquisto di servizi in linea con le tue necessità. Anche se ormai sei attento e non fornisci alcun dato a questi operatori, vieni comunque interrotto più volte al giorno dal telefono che squilla e hai la consapevolezza che i tuoi dati non sono in mani sicure.

Ecco perché Incogni. Una volta attivato, Incogni identifica automaticamente tutti i data broker che potrebbero avere i tuoi dati e invia loro richieste legali di cancellazione basate sul GDPR europeo e su altre normative sulla privacy. Non dovrai fare nulla, il sistema lavora automaticamente per te 24 ore su 24.

Oltre a ricevere report dettagliati sull’avanzamento del lavoro, Incogni non ti disturberà e percepirai già dopo poche settimane la differenza. Per usufruire di questo incredibile servizio puoi scegliere tra diversi piani:

Standard – 7,29€ al mese (risparmi 87€ con il pagamento annuale)

Unlimited – 12,99€ al mese (risparmi 155€ con il pagamento annuale)

Family – 15,49€ al mese (risparmi 185€ con il pagamento annuale)

Family Unlimited – 25,49€ al mese (risparmi 305€ con il pagamento annuale)

Inizia a riprendere il controllo del tuo tempo, dei tuoi dati e della tua privacy: attiva Incogni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.