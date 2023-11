Il Samsung Galaxy Watch 6 è un concentrato di stile e funzionalità: IN OFFERTA per il Black Friday 2023

Gli smartwatch Samsung sono dispositivi indossabili progettati per offrire una varietà di funzioni utili per il monitoraggio della salute, la connettività e la comodità quotidiana. Oggi, in occasione del Black Friday 2023, il Samsung Galaxy Watch 6 viene messo in sconto del 38% per un prezzo finale di 199€.

Samsung Galaxy Watch 6 investito dagli sconto del Black Friday

Il Galaxy Watch6 di Samsung è un compagno ideale per il monitoraggio completo della tua salute e del tuo benessere. Con la sua funzione avanzata di Monitoraggio del sonno, otterrai dettagli approfonditi sulla qualità del tuo riposo, inclusi i cicli di veglia, sonno leggero, sonno profondo e la fase REM.

Grazie al sensore Samsung BioActive, il Galaxy Watch6 ti offre la possibilità di misurare la tua composizione corporea, consentendoti di fissare obiettivi di fitness precisi e personalizzati⁵ ⁶ ⁷. Questo dispositivo intelligente è progettato per adattarsi alle tue esigenze, fornendo informazioni dettagliate sulla tua salute.

Il Galaxy Watch6 va oltre il semplice monitoraggio della composizione corporea, offrendo anche un affidabile monitoraggio cardiaco. Il sensore PPG integrato misura periodicamente il battito cardiaco, avvisandoti in caso di ritmi anomali troppo alti o bassi⁸ ⁹ ¹⁰. Questa funzione è essenziale per chiunque voglia mantenere un controllo attento sulla salute del proprio cuore.

Con una cornice più sottile che aumenta lo spazio sul display, il Galaxy Watch6 offre un'esperienza visiva più coinvolgente. La possibilità di scegliere tra una vasta gamma di quadranti personalizzati ti consente di esprimere la tua personalità e stile unico, rendendo il tuo smartwatch ancora più personale e accattivante.

Per il Black Friday 2023, il Samsung Galaxy Watch 6 va in sconto del 38% per un costo finale di 199€. Approfittane subito!

