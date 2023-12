Il Samsung Galaxy Watch 5 è lo smartwatch DEFINITIVO... ed è scontato del 26%

Gli smartwatch Samsung incarnano l'unione tra funzionalità avanzate e design elegante; oggi il Samsung Galaxy Watch 5 è in sconto del 26%, prezzo finale 244,99€.

Samsung Galaxy Watch 5 scontatissimo su Amazon

Il Galaxy Watch5 di Samsung si presenta come un avanzato compagno di fitness e benessere, integrando funzioni di tracciamento del sonno all'avanguardia. Il suo sleep tracker utilizza una nuova tecnologia per pianificare l'ora di andare a dormire, rilevare il russamento e tracciare le diverse fasi del sonno, fornendo una comprensione approfondita delle abitudini notturne.

Dotato del potente sensore Samsung BioActive 3 in 1, questo orologio bluetooth monitora accuratamente la salute cardiovascolare. Con tre sensori - un sensore di analisi dell'impedenza bioelettrica, un sensore cardiaco elettrico (ECG) e un sensore di frequenza cardiaca ottica - offre una panoramica completa delle condizioni fisiche. Il sensore di analisi dell'impedenza bioelettrica fornisce feedback personalizzati sulla percentuale di massa grassa, peso dei muscoli scheletrici e altri indicatori di salute.

La batteria a ricarica veloce è un punto di forza, impiegando circa 30 minuti per passare dallo 0% al 45% di carica. Con una batteria più grande rispetto ai suoi predecessori, Galaxy Watch5 offre una maggiore autonomia, assicurando che tu sia sempre pronto a ripartire in un attimo.

La robustezza non è trascurata, con l'orologio cardiofrequenzimetro da polso che vanta resistenza all'acqua. Il display frontale più rigido, realizzato in cristallo di zaffiro, lo rende 1,6 volte più resistente ai graffi, garantendo durabilità anche nelle situazioni più impegnative. Il Galaxy Watch5, dunque, si distingue per le sue capacità avanzate di monitoraggio del sonno, il controllo completo della salute cardiovascolare, la ricarica veloce e la robustezza, offrendo un'esperienza completa per il fitness e il benessere.

Oggi, su Amazon, il Samsung Galaxy Watch 5 è in sconto del 26% per un costo finale di 244,99€.

