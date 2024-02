Il Samsung Galaxy Watch 4 è lo smartwatch DEFINITIVO: maxi sconto del 44% ATTIVO

Il Samsung Galaxy Watch4 rappresenta un'eccellente combinazione di stile e funzionalità, ideale per gli adulti di entrambi i sessi che cercano un smartwatch completo e versatile. Con uno schermo da 1,2 pollici dal design rotondo e un elegante colore nero, questo smartwatch si distingue per il suo aspetto raffinato e moderno.

Una delle caratteristiche più innovative del Galaxy Watch4 è la sua capacità di monitorare la composizione corporea, offrendo agli utenti la possibilità di tenere traccia dei propri progressi di fitness in modo accurato e conveniente. Con la possibilità di monitorare passi, calorie e utilizzare il GPS durante l'attività sportiva, questo smartwatch diventa il compagno ideale per chiunque voglia mantenere uno stile di vita attivo.

Ma le funzionalità del Galaxy Watch4 non si fermano qui. Grazie al sensore Samsung BioActive, è possibile effettuare il monitoraggio dell'ECG e della pressione sanguigna in tempo reale, fornendo informazioni cruciali per la salute cardiovascolare. Inoltre, la funzione di monitoraggio del sonno analizza le fasi del sonno in modo olistico, offrendo una panoramica dettagliata delle abitudini notturne e permettendo di controllare anche i livelli di ossigeno nel sangue e il russare.

Il Galaxy Watch4 è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, inclusi smartphone con sistema operativo Android 6.0 o successivo e RAM superiore a 1,5 GB, garantendo una connettività senza problemi e un'esperienza fluida.

Su Amazon, oggi, è presente un maxi sconto del 44% sul Samsung Galaxy Watch 4 che viene venduto a 150€.