Il Samsung Galaxy A04S è l'entry level DEFINITIVO: oggi ad un PREZZO PAZZESCO

Gli smartphone realizzati da Samsung occupano tutte le fasce di mercato e i range di prezzo andando, così, ad offrire il massimo della qualità per ogni tipologia di prodotto e per ogni target. Su Amazon, oggi, il Samsung Galaxy A04S è in sconto del 36% per un prezzo finale di 115,86€.

Entry level solo per il target: Samsung Galaxy A04S ad un prezzo super vantaggioso

Il Galaxy A04s di Samsung offre un'esperienza visiva straordinaria grazie al displayInfinity-V HD+ da 6.5 pollici. La tecnologia HD+ assicura che i tuoi contenuti siano sempre al top, con immagini nitide, brillanti e cristalline. Immersi in un mondo visivo coinvolgente, potrai goderti ogni dettaglio con una qualità eccezionale.

La potente batteria da 5.000 mAh ti accompagna per ore senza abbandonarti mai. Questo ti consente di dedicarti tranquillamente alle tue attività quotidiane senza preoccuparti di rimanere senza energia. La fotocamera di qualità professionale è un altro elemento distintivo del Galaxy A04s, con una fotocamera principale da 50 MP che cattura chiaramente momenti memorabili. Personalizza i tuoi scatti con la fotocamera Macro e la fotocamera di Profondità.

Il design del Galaxy A04s è una combinazione di curve morbide ed eleganti, capaci di conferire al telefono un aspetto sottile e pratico. Disponibile nei classici colori Black, Green e White, questo smartphone si adatta al tuo stile personale.

Sotto il cofano, la potenza di elaborazione Octa-core e la RAM fino a 3GB garantiscono prestazioni veloci ed efficienti per qualsiasi attività. Che tu stia navigando sul web, giocando o gestendo applicazioni multitasking, il Galaxy A04s offre una esperienza fluida e reattiva.

L'offerta di oggi su Amazon prevede uno sconto del 36% sul Samsung Galaxy A04S per un costo d'acquisto finale di 115,86€.

