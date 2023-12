Il robot Xiaomi aspira e lava i pavimenti... ed è IN SCONTO del 21%

I robot aspirapolvere sono dispositivi sempre molto utili e sempre più comuni all'interno delle nostre case. Oggi, il robot aspirapolvere e lavapavimenti di Xiaomi, il Vacuum E12, è in sconto del 21% e viene venduto a 188,90€.

Il robot aspirapolvere Xiaomi, compagno ideale per le pulizie, è in offerta

Dotato di una potente ventola di aspirazione da 4.000 Pa, questo robot Xiaomi garantisce una pulizia completa in una sola passata, eliminando polvere e residui, comprese le particelle più sottili. Con 4 livelli di aspirazione regolabili, è possibile adattare la potenza alle diverse esigenze di pulizia. La batteria offre una straordinaria durata di 110 minuti in modalità standard, coprendo facilmente le esigenze quotidiane senza la necessità di ricariche frequenti.

La pulizia assistita multidirezionale assicura una copertura completa, raggiungendo anche gli angoli più difficili grazie a componenti di alta qualità come la spazzola laterale, la spazzola principale e il filtro per il contenitore della polvere. Il serbatoio dell'acqua intelligente, con 3 livelli di flusso dell'acqua, ne regola lo scarico in base al tipo di pavimento, evitando eccessivi accumuli d'acqua.

L'app Xiaomi Home consente un controllo facile e intelligente anche quando sei fuori casa, permettendoti di programmare attività di pulizia e ricevere notifiche in tempo reale. Questo robot aspirapolvere supporta anche il controllo vocale tramite Google Home e Amazon Alexa, rendendo l'esperienza ancora più comoda.

Il percorso di pulizia a zigzag e i sensori integrati migliorano l'efficienza, garantendo adattabilità anche in ambienti complessi con scale, gradini e ostacoli. Grazie alle notifiche vocali, è possibile seguire il processo di pulizia in tempo reale.

Su Amazon, il Vacuum E12, il robot aspirapolvere di casa Xiaomi, è in offerta con uno sconto promo del 21% e un prezzo d'acquisto finale di 188,90€.

