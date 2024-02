Il Robot Philips che ASPIRA E LAVA oggi è tuo con una SPESA MINIMA

Goditi una casa pulita ed impeccabile con questo dispositivo di ultima generazione a cui delegare tutte le faccendo domestiche! Si tratta del Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti Philips HomeRun Serie 3000, oggi disponibile su Amazon a soli 269 euro con uno sconto bomba del 23%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. L'offerta è limitatissima quindi fai in fretta!

Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti Philips HomeRun Serie 3000: tutte le funzionalità

Il Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti Philips HomeRun Serie 3000 è l'alleato perfetto nelle pulizie domestiche.

L'elevata potenza di aspirazione fino a 4000 Pa aspira lo sporco più grande come le briciole. Il robot aumenta automaticamente la potenza di aspirazione (4 livelli) su moquette o tappeti per catturare particelle di polveri sottili in profondità.

Grazie alla sua navigazione laser a 360° (LiDAR), scansiona la casa e trova il percorso più efficiente in tutte le stanze, intorno ai mobili e negli angoli, senza tralasciare nulla. Inoltre il robot è alto solo 96mm quindi è in grado di pulire anche sotto divani e letti.

Il dispositivo è dotato di 4 livelli di aspirazione: Eco, Normale, Alto e Max. In questo modo riesce a pulire nel modo più efficace possibile le diverse superfici di casa, sia che si tratti di pavimenti, di moquette o di tappeti duri.

In più, sfruttando l'app Philips HomeRun, potrai avviare il piano di pulizia personalizzato con un solo tocco sullo smartphone: l'applicazione è stata progettata per essere totalmente intuitiva e offre dei video passo-passo.

Al momento il Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti Philips HomeRun Serie 3000 è disponibile su Amazon a soli 269 euro con uno sconto bomba del 23%. L'offerta è limitata nel tempo quindi fai in fretta il tuo ordine!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.