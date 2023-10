Il ripetitore WiFi Xiaomi che abbatte i muri ad un PREZZO RIDICOLO

Un ripetitore WiFi è un dispositivo utilizzato per estendere la copertura della rete WiFi in una determinata area. Serve per amplificare il segnale WiFi proveniente dal router principale, consentendo ai dispositivi situati al di fuori della portata del router di connettersi a Internet in modo più stabile e veloce. Oggi segnaliamo un'offerta di un ripetitore WiFi di casa Xiaomi (azienda che non ha bisogno di presentazioni): Amazon mette in sconto del 33% il ripetitore Mi WiFi per un prezzo finale di soli 19,99€.

Niente più problemi di copertura in casa con il ripetitore WiFi Xiaomi in sconto!

Il Mi WiFi Range Extender AC1200 di Xiaomi è una soluzione ideale per estendere la copertura della tua rete WiFi. Questo dispositivo opera su entrambe le bande di frequenza, 2.4 GHz e 5 GHz, con una velocità combinata di trasferimento dati fino a 1200 Megabit al secondo. Questo significa che puoi eliminare le zone non coperte dalla rete WiFi nella tua casa o ufficio, garantendo una connessione stabile e veloce ovunque ti trovi. L'ingresso Ethernet veloce ti consente di collegare dispositivi cablati come TV, console di gioco e lettori di streaming direttamente alla rete, garantendo una connessione affidabile e senza interruzioni.

Un altro vantaggio è l'indicatore di segnale intelligente, che ti aiuta a posizionare il ripetitore nel punto ottimale per massimizzare la copertura. Inoltre, fornisce informazioni sul funzionamento del ripetitore per assicurarti che stia lavorando al meglio delle sue capacità. Conforme agli standard IEEE 802.11ac/n/a per la banda da 5 GHz e IEEE 802.11n/b/g per la banda da 2.4 GHz, questo extender è un accessorio utile per migliorare la tua esperienza di connessione WiFi. La sua temperatura di funzionamento da 0 a 40 °C lo rende adatto a diverse condizioni ambientali.

Amazon mette in offerta il ripetitore WiFi di Xiaomi, il Mi WiFi Rage Extender AC12oo e lo fa con uno sconto del 33% e un prezzo finale di 19,99€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.