Il regalo di Natale perfetto: Sky e Netflix insieme a 19,90 euro al mese

La bellezza del periodo natalizio è anche quella di ritrovarsi insieme ad amici e parenti per passare serate all'insegna dell'intrattenimento tra film, serie TV e show popolari. In questo senso, la promo Intrattenimento Plus è perfetto perché ti permette di avere a soli 19,90 euro al mese per 18 mesi invece che 30 euro sia Sky TV che Netflix insieme: entrambi in un unico posto.

Sky e Netflix per Natale: esiste regalo migliore?

Effettivamente è difficile trovare di meglio perché approfittando dell'offerta Intrattenimento Plus ti porti a casa ad un unico prezzo due dei cataloghi di intrattenimento più ricchi e vari del mercato.

Sky TV ti permette di avere le migliori serie TV internazionali firmate HBO oltre a produzioni italiane e originali Sky. E non finisce qui perché devi aggiungerci anche documentari, canali di informazioni e i migliori show di Sky, inclusi X Factor e la nuova stagione di MasterChef che comincerà a breve.

E poi c'è Netflix e qui serve aggiungere poco: tutto il catalogo composto da serie TV, film, documentari, prodotti per bambini sarà a tuo disposizione dallo stesso decoder Sky Q. Potrai sfruttare il piano base a 720p oppure, se preferisci, effettuare l'upgrade al piano Premium. E se hai già un account potrai mantenerlo senza costi aggiuntivi.

Insomma, non ti rimane che prepararti al Natale nel migliore dei modi con l'offerta Intrattenimento Plus: ottieni Sky TV e Netflix insieme a soli 19,90 euro al mese invece di 30 euro e vivi delle feste all'insegna dell'intrattenimento.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.