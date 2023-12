Il rame ti rallenta? Con Virgin Fibra navighi fino a 2.5 Gbps da 24 euro

Se sei stanco delle connessioni lente e dei costi imprevisti, Virgin Fibra è la soluzione che stavi aspettando: con piani che offrono velocità eccezionali a prezzi bloccati, è tempo di dire addio alle connessioni del passato e abbracciare il futuro con la Fibra Pura.

Virgin Fibra, infatti, ti permette di raggiungere la velocità massima di 2.5 Gigabit/s - praticamente 12 volte più veloce delle connessioni misto rame. In più, non dovrai più aspettarti brutte sorprese perché con Virgin Fibra il prezzo è bloccato per sempre.

I piani di Virgin Fibra, da 24,49 euro

Per soddisfare ogni esigenza, Virgin Fibra presenta due piani:

Virgin Fibra Pura 1 Giga a 24,49 euro al mese per i primi 18 mesi, poi 29,49 per sempre. Con questa opzione hai sempre una connessione in Fibra ottica Pura (FTTH) con una velocità massima di 1 Gigabit/s in download e 300 Megabit/s in upload Virgin Fibra Pura 2.5 Giga a 29,49 euro al mese per sempre. La scelta perfetta per chi gioca online, guarda film in streaming, scarica molti contenuti o collega numerosi dispositivi contemporaneamente. Velocità massima di 2.5 Gigabit/s in download e 500 Megabit/s in upload

Il misto rame rallenta la tua connessione, ma con la Fibra Pura di Virgin fibra raggiungi vette di velocità incredibili: fino a 2.5 Gigabit/s, per una connessione Internet senza compromessi. Puoi verificare la copertura del tuo indirizzo di casa e attivare una delle opzioni proposte da Virgin Fibra direttamente online, senza costi aggiuntivi.

