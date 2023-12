Il Purificatore d'Aria Breville è in SUPER SCONTO del 55%

Un purificatore d'aria è un dispositivo progettato per migliorare la qualità dell'aria all'interno di un ambiente per renderlo più salubre e vivibile e oggi, su Amazon, il purificatore targato Breville è in maxi sconto del 55% e viene venduto a 49,99€.

Purificatore d'aria ad un prezzo shock: 55% di sconto

Il purificatore d'aria offre un'esperienza di aria purificata completa, garantendo una respirazione tranquilla e sicura in stanze grandi fino a 28 m². La sua griglia di aspirazione dell'aria a 360° è progettata per aspirare l'aria da tutte le direzioni, con un tasso di cambio d'aria di 5 cambi all'ora, assicurando un filtraggio efficace. Questa prestazione è stata testata e certificata da ECARF e AHAM, confermando l'efficacia del dispositivo nel migliorare la qualità dell'aria. Il sistema di monitoraggio Autosense fornisce informazioni in tempo reale sulla qualità dell'aria. Rileva automaticamente se l'aria è di buona, media o cattiva qualità, fornendo feedback istantaneo sul pannello touch illuminato. Questo assicura che gli utenti siano costantemente informati sulla situazione dell'aria circostante. Il processo di purificazione avviene attraverso tre fasi distinte. La fase 1, con un prefiltro, cattura particelle più grandi come peli, squame di animali e lanugine, preparando l'aria per il successivo processo. La fase 2 coinvolge il filtro HEPA H13 True, che cattura efficacemente fino al 99,97% delle particelle fino a una dimensione di 0,3 micron, inclusi allergeni come polvere, polline, spore di muffe e squame della pelle degli animali. Infine, la fase 3 con il filtro ai carboni attivi neutralizza gli odori domestici derivanti da animali, cucina, fumo, e altro ancora. Acquista il purificatore d'aria in offerta su Amazon al 55% di sconto Amazon oggi applica uno sconto enorme sul purificatore d'aria targato Breville: 55% per un costo finale d'acquisto di 49,99€.

