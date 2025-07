Il prossimo anno arriverà uno smartphone sottile come l'S25 Ultra ma con una batteria da 10.000mAh

Il mondo della tecnologia mobile sta assistendo ad una forte innovazione, con la capacità delle batterie smartphone che si avvicina rapidamente alla soglia dei 10.000 mAh. Questo balzo in avanti rappresenta un traguardo che, fino a poco tempo fa, sembrava irraggiungibile, soprattutto considerando che lo spessore dei dispositivi rimane sorprendentemente contenuto.

La spinta verso batterie più capienti è alimentata principalmente dalle innovazioni nelle batterie al silicio, una tecnologia che sta attirando l’attenzione sia dei produttori cinesi, in prima linea nello sviluppo, sia dei giganti occidentali, che osservano con cautela questi cambiamenti radicali.

Un nuovo smartphone sconosciuto

Un esempio concreto di questa evoluzione è rappresentato dall’arrivo il prossimo anno di uno smartphone di fascia media equipaggiato con una batteria da 10.000 mAh. Il dispositivo entrerà in fase di test all’inizio del prossimo anno e, secondo le anticipazioni, manterrà dimensioni paragonabili al Samsung Galaxy S25 Ultra.

Questa caratteristica risponde alla crescente domanda di una maggiore autonomia senza rinunciare a un design moderno e sottile, ormai diventato uno standard tra i telefoni di ultima generazione.

Un trend già visibile

Il trend verso batterie più generose è già ben visibile nel mercato, con aziende come Honor che hanno recentemente lanciato modelli dotati di batterie da 8.000 e 8.300 mAh, creando così un netto divario rispetto ai principali concorrenti occidentali.

La serie Honor Power sta ridefinendo i parametri di riferimento, mentre Apple e Samsung continuano a mantenere un approccio più conservativo. Per questi ultimi, una batteria da 10.000 mAh sembra ancora un obiettivo distante, almeno nel breve periodo.

Un giusto equilibrio

La sfida tecnologica principale resta quella di trovare il giusto equilibrio tra autonomia smartphone, spessore del dispositivo e durabilità nel tempo. Le batterie al silicio offrono indubbi vantaggi in termini di densità energetica, permettendo di immagazzinare più energia in meno spazio.

Alcuni limiti

Tuttavia, questa tecnologia presenta ancora alcuni limiti, soprattutto per quanto riguarda la longevità delle celle rispetto alle tradizionali batterie agli ioni di litio. Un dispositivo sottile dotato di una batteria da 10.000 mAh potrebbe, infatti, non garantire prestazioni migliori nel lungo periodo rispetto a modelli come iPhone 16, Google Pixel 9 o Samsung Galaxy S25 Ultra, che puntano invece su un’ottimizzazione complessiva tra hardware e software.

Le batterie al silicio

Le batterie al silicio rappresentano una soluzione particolarmente interessante per coloro che tendono a sostituire frequentemente il proprio smartphone, poiché offrono un’autonomia superiore a fronte di una possibile minore longevità.