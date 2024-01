Il primo passo per diventare pro player: mouse da gaming Logitech in SCONTO su Amazon

Logitech presenta un mouse da gaming progettato per offrire prestazioni eccellenti e un comfort duraturo. Dotato di un sensore da 8.000 DPI, il mouse risponde con precisione a tutti i movimenti, consentendo ai giocatori di personalizzare le impostazioni di sensibilità attraverso il software Logitech G HUB. Con cinque livelli DPI tra cui scegliere, è facile passare da un livello all'altro per adattarsi alle diverse esigenze di gioco.

I colori LIGHTSYNC RGB aggiungono un tocco di stile al mouse, offrendo una gamma di oltre 16,8 milioni di colori personalizzabili tramite il software Logitech G HUB. Gli effetti luminosi vivaci e brillanti creano un'atmosfera coinvolgente durante il gioco, consentendo ai giocatori di scegliere tra una serie di colori e animazioni preimpostati o di creare i propri.

Il design classico del mouse è stato testato e approvato dai giocatori, offrendo comfort e controllo ottimali durante le sessioni di gioco prolungate. Con un layout intuitivo a 6 pulsanti e una forma ergonomica da gaming, il mouse offre una sensazione di comfort e sicurezza. Ogni pulsante può essere personalizzato tramite il software Logitech G HUB, semplificando le operazioni e adattando il mouse alle preferenze individuali del giocatore.

I pulsanti primari del mouse sono meccanici, dotati di un tensionamento con molle in metallo per garantire affidabilità, prestazioni e maneggevolezza ottimali. Questa caratteristica assicura una risposta rapida e precisa durante il gioco, consentendo ai giocatori di mantenere il controllo in ogni situazione.

