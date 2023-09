Il PREZZO su eBay di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom vi farà IMPAZZIRE

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è, a tutti gli effetti, un potenziale GOTY. Cosa si intende per GOTY? Semplice: Game of the Year. Ogni anno viene premiato quello che è il miglior videogioco dell'anno e, come spesso accade, quando esce un videogioco della serie Zelda il titolo viene assegnato ad esso. Fu così con il predecessore di Tears of the Kingdom, ovvero Breath of the Wild e probabilmente lo sarà anche con questo nuovo capitolo. Parliamo, dunque, di un gioco davvero eccellente e, per questo motivo vi segnaliamo la possibilità di acquistarlo a 53,99€ tramite il codice sconto di eBay "SETTEMBRE2023".

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, il codice sconto vi porta in viaggio ad Hyrule

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, così come molte altre esclusive Nintendo è molto restio ad essere soggetto a sconti, o meglio, Nintendo è un'azienda molto restia a lasciare che i propri prodotti vengano scontati o messi in offerta. Perciò, ogni qual volta che c'è la possibilità di andare a risparmiare qualcosa sui prodotti targati e marchiati dalla Grande N di Kyoto, è bene andarlo a segnalare. Se poi siamo di fronte ad un videogioco eccezionale il gioco è bello e che fatto.

In questo titolo avrete la possibilità di rivestire i panni di Link che si ritroverà a scorrazzare per le strade e i paesaggi di Hyrule ma, questa volta con diverse novità. La mappa di articola su 3 livelli: oltre al suolo standard sarà possibile accedere ad una sezione sotto terra e, soprattutto, in cielo, volando tra le isole fluttuanti. Il tutto condito da un nuovo e stimolante sistema di crafting.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, dunque, a disponibile a 53,99€ su eBay tramite l'applicazione del codice sconto "SETTEMBRE2023".

