Il prezzo del tablet Samsung Galaxy A7 Lite viene ABBATTUTO dalla Festa delle Offerte Prime

Samsung è una delle più grandi aziende di tecnologia al mondo con sede in Corea del Sud. Fondata nel 1938, l'azienda ha una vasta presenza globale e opera in diversi settori, tra cui elettronica di consumo, dispositivi mobili, elettrodomestici, semiconduttori e tecnologie dell'informazione. Oggi Amazon per la Festa delle Offerte Prime mette in sconto del 32% il tablet Samsung Galaxy Tab A7 Lite per un prezzo finale di 115,99€.

Il tablet ideale di Samsung è in offerta su Amazon

Il tablet Android Galaxy Tab A7 Lite da 8.7" è il compagno perfetto per il tuo intrattenimento. Con il suo ampio display e una cornice minimale, offre un'elevata esperienza di visione senza aumentare le dimensioni complessive del tablet. La navigazione è un gioco da ragazzi grazie ai menu di gesti intuitivi che consentono di tornare indietro, visualizzare le applicazioni recenti o tornare alla schermata principale con un semplice movimento del pollice. Per un'esperienza sonora coinvolgente, il tablet è dotato di doppi altoparlanti Dolby Atmos che offrono un suono stereo ricco.

Puoi goderti proiezioni private al parco o maratone televisive a letto con un audio di alta qualità. Con una memoria integrata da 32GB, hai spazio sufficiente per salvare video, foto e file ad alta risoluzione. E grazie alla potente batteria da 5,100mAh, hai tutta l'autonomia di cui hai bisogno per lunghe giornate fuori casa o lunghe sessioni di visione. Non dovrai più preoccuparti di rimanere senza batteria mentre ti godi i tuoi film e giochi preferiti. Il Galaxy Tab A7 Lite è il tablet ideale per l'intrattenimento senza limiti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.