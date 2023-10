Il prezzo del notebook DEFINITIVO di Asus CROLLA DI 100€!

Asus è un'importante azienda di tecnologia ampiamente riconosciuta per la produzione di una vasta gamma di prodotti informatici e elettronici di alta qualità. Oggi Amazon applica uno sconto del 17% sull'Asus Vivobook, il notebook definitivo che viene proposto a 499,90€.

Il notebook di Asus a questo prezzo è un vero best buy!

L'ASUS Vivobook è un notebook ultra portatile e leggero che si distingue per il suo design elegante e le prestazioni affidabili. Con un display da 15,6 pollici caratterizzato dai bordi sottili NanoEdge, offre un rapporto schermo-corpo dell'84%, consentendo un'esperienza visiva coinvolgente in un corpo compatto con un peso di soli 1,57 kg. La cerniera ruotabile a 180 gradi e il tasto Enter in un vivace giallo brillante aggiungono un tocco di versatilità e facilità d'uso, migliorando la tua produttività e agevolando la condivisione di contenuti e idee.

Questo notebook offre prestazioni ottimali grazie al processore AMD Ryzen 5 7520U, unito alla scheda grafica integrata AMD Radeon Graphics, 8 GB di RAM e un SSD PCIe da 512 GB. Questa combinazione garantisce una risposta rapida e fluida alle tue esigenze informatiche quotidiane. La tastiera full-size offre una digitazione comoda e precisa, mentre il grande pad multitouch da 6 pollici con tecnologia di proiezione del palmo consente un controllo del cursore fluido e preciso. In sintesi, l'ASUS Vivobook è perfetto per chi cerca un notebook dal design funzionale e distintivo, adatto alle attività di lavoro quotidiane e all'intrattenimento, garantendo mobilità e prestazioni di alto livello.

