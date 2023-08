Il PREZZO del ASUS Zenbook 14 va A PICCO! Grande offerta per il portatile

I PC portatili sono manna dal cielo, uno dei dispositivi fondamentali per il lavoro fuori casa, e non solo. E se puoi aggiudicartene uno addirittura con un prezzo ESAGERATAMENTE ribassato, allora non puoi farti sfuggire l'occasione, come nel caso dell'ASUS Zenbook 14.

Infatti da oggi puoi acquistare in offerta su Amazon il PC portatile ASUS Zenbook 14 a soli 899€, con uno sconto del 17% rispetto al prezzo più basso recente, con un risparmio totale per te di oltre 185€!

Scende il prezzo, sale la qualità!

Quello di cui vi parliamo è un notebook in alluminio con display 14'' luminoso, nitido e a basso consumo energetico, che dispone anche della cerniera ErgoLift progettata per inclinare automaticamente la tastiera verso la posizione di digitazione per te più comoda.

Inoltre sappi che questo ASUS Zenbook 14 ti garantisce una potenza impressionante grazie al Processore AMD Ryzen 7 7730U, alla RAM da 16GB e la grafica AMD Radeon. In quanto a memoria puoi contare su un SSD PCIe 3.0 x4 ultraveloce che soddisferà tutte le tue esigenze di archiviazione. Oltre alla connessione cablata per internet, avrai a disposizione l'ultimo WiFi 6E!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.