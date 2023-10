Il powerbank DEFINITIVO da 145W e 25.000mAh VA IN MAXI SCONTO su Amazon

Un power bank, noto anche come caricabatterie portatile, è un dispositivo mobile fondamentale per mantenere i tuoi dispositivi elettronici sempre carichi e operativi. Oggi, in occasione delle Feste delle Offerte Prime, Amazon mette in sconto del 40% il Powerbank da 145W e 25.000mAh: prezzo finale 89,99€.

I tuoi dispositivi saranno sempre carichi con il powerbank da 145W e 25.000mAh in offerta

Il powerbank in questione è un'innovativa soluzione per le tue esigenze di ricarica veloce in movimento. Con una potenza di ricarica impressionante di 100 W più 45 W, questo dispositivo sfrutta le tecnologie più recenti per raggiungere una velocità di ricarica super rapida di 145 W in totale. Questo significa che puoi caricare il 50% di un MacBook Pro 2022 da 14" in soli 30 minuti, offrendo una soluzione di ricarica incredibilmente efficiente per i tuoi dispositivi. La capacità enorme di 25.000 mAh ti consente di mantenere i tuoi dispositivi in funzione per un lungo periodo. Con questo power bank, puoi utilizzare un MacBook Pro 14" fino a 1,3 volte, un Galaxy S23 Ultra fino a 3,0 volte e un iPhone 15 fino a 5,6 volte.

La versatilità è un punto di forza, grazie alle tre porte USB (USB C1/C2 e uscite USB A) che consentono di ricaricare contemporaneamente tre dispositivi a massima velocità. La compatibilità è eccezionale, spaziando dai MacBook Pro a iPad, iPhone, AirPods, dispositivi Samsung Galaxy e persino Pixel. Il design intelligente con uno schermo LED digitale per monitorare la batteria rimanente e il materiale resistente lo rendono un compagno affidabile per i tuoi viaggi in tutto il mondo, garantendo che tu abbia sempre a disposizione una fonte di alimentazione affidabile e veloce.

Amazon mette in sconto del 40% il powerbank da 145 W e 25.000mAh per un prezzo finale d'acquisto di 89,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.