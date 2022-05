Il pieghevole definitivo Samsung Galaxy Z Fold3 5G, al MINIMO STORICO su Amazon

Samsung Galaxy Z Fold3 5G è uno dei top di gamma del momento. Gli smartphone pieghevoli della serie Galaxy Z rappresentano la terza generazione di dispositivi foldable di Samsung, e offrono ai consumatori le più amate e desiderate funzionalità dell'azienda all’interno di un hardware di altissima qualità. Ora il modello più importante della gamma può essere tuo a 1.279,00€ anziché al solito prezzo di 1.949,00€. Su Amazon è possibile infatti fare un vero e proprio affare assicurandosi questo top di gamma nel taglio da 512GB e nella colorazione Phantom Black scontato del 13%, quindi a ben 250,00€ in meno del prezzo base. Basta visitare la pagina e affrettarsi a chiudere l'acquisto prima che scada la promozione. Il tutto usufruendo anche di spedizioni rapide e gratis garantite da Amazon Prime.

Il Samsung Galaxy Z Fold3 5G è davvero uno smartphone all'avanguardia, capace di riunire tutto il meglio di smartphone e tablet in un unico dispositivo. Vanta un display ampio Dynamic AMOLED 2X 6,2”/7,6” che garantisce un dettaglio notevole dell'immagine, con la fotocamera che scompare sotto lo schermo lasciando soltanto il contenuto visualizzato, e un frame realizzato nel nuovo Armor Aluminum, il più resistente mai utilizzato su uno smartphone Galaxy.

Dalle video chiamate a mani libere con Google Duo, all'uso della S Pen, alla riproduzione video in modalità Flex su Youtube, fino al multitasking semplificato e più "agile", tutto è realizzato per rendere la tua esperienza facile e gradevole, sia in ambito lavorativo che scolastico o di svago. Grazie alla modalità Flex che divide lo schermo in due, puoi guardare, videochiamare e altro ancora, permettendoti di lavorare in modo più intelligente.

Il pieghevole è anche estremamente resistente all’acqua grazie al grado di protezione IPX8, questo significa che lo puoi aprire tranquillamente anche sotto la pioggia. Oltre allo smartphone SIM Free da 512GB, l'offerta include il caricatore e una comoda penna S Pen. Non perdere l’occasione quindi di portarlo a casa con 1.279,00€: visita questa pagina e poi completa velocemente l’ordine per approfittarne, prima che termini la promozione. Spedizioni rapide e gratis grazie ai servizi Prime.

