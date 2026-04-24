Il piano a vita di Babbel è in offerta per la Giornata della Terra

Per chi desidera imparare l’inglese o un’altra lingua straniera segnaliamo l’offerta in corso relativa al piano a vita di Babbel, disponibile a 239 euro invece di 299,99 euro nell’ambito della promozione per la Giornata della Terra. Il prezzo scontato sarà valido fino alla mezzanotte di oggi, sabato 25 aprile.

Oltre al piano Lifetime sono in offerta anche i piani da 12 mesi e 6 mesi, rispettivamente a 7,99 euro e 11,99 euro al mese. In particolare, il piano annuale gode di uno sconto del 50% per il primo anno di sottoscrizione mentre il piano da sei mesi propone una riduzione di prezzo pari al 25%.

I vantaggi dell’apprendimento con Babbel

Il successo della piattaforma ruota attorno al cosiddetto Metodo Babbel. Prima di tutto occorre sottolineare come i contenuti siano realizzati con competenza certificata, grazie a un team di più di 150 persone tra insegnanti di lingue, poliglotti, linguisti, ricercatori, redattori e instructional designer.

Non solo la competenza, anche l’efficacia del sistema è comprovata da numerose ricerche indipendenti che coinvolto istituzioni affermate come la Yale University, la City University of New York, la Michigan State University e la University of South Carolina. Ad esempio i ricercatori di Yale hanno confermato che gli studenti di Babbel dopo tre mesi migliorano notevolmente la propria competenza orale.

Un altro punto importante è il tema dell’innovazione. Di recente sono state introdotte nuove funzioni integrate con strumenti di intelligenza artificiale, tra queste “Conversazioni quotidiane” e “Riconoscimento vocale”: entrambe aiutano gli utenti a esercitarsi a parlare in contesti reali, al fine di migliorare il loro livello di comunicazione.

Infine, a testimoniare la bontà del Metodo Babbel ci sono i numeri: più di 25 milioni di abbonamenti venduti in tutto il mondo e il 92% degli utenti che conferma di aver migliorato il proprio livello di competenza in appena due mesi.

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