Il piacere del caffè come al bar: MAXI SCONTO sulla macchina per il caffè De'Longhi

De'Longhi è un rinomato marchio italiano specializzato nella produzione di apparecchiature per la casa, con un'enfasi particolare sulle macchine per il caffè. Fondata nel 1902, l'azienda ha una lunga storia di innovazione e qualità. Le macchine per il caffè De'Longhi sono famose in tutto il mondo per la loro eccellenza nel preparare espressi, cappuccini e altre bevande a base di caffè. Oggi segnaliamo una maxi offerta presente su Amazon sulla macchina per il caffè di De'Longhi Icona Vintage: 42% di sconto per un prezzo finale di 137,99€.

L'espresso buono come al bar: offertona sulla macchina per il caffè De'Longhi

La macchina del caffè espresso a pompa De'Longhi ICONA VINTAGE è una vera gemma per gli amanti del caffè. La sua elegante finitura beige con dettagli cromati le conferisce un aspetto vintage e sofisticato che si adatta perfettamente a qualsiasi cucina. Con una pressione di 15 bar e una caldaia in acciaio inox, questa macchina offre prestazioni di altissima qualità, garantendo che ogni tazza di caffè sia intensamente aromatica e ricca di crema. Grazie al sistema CAPPUCCINO, hai il controllo completo sulla schiuma del latte per personalizzare il tuo cappuccino o latte macchiato.

Il porta filtro è progettato per l'uso sia con caffè in polvere che con cialde E.S.E., offrendo una flessibilità senza pari. L'interfaccia utente è semplice con soli tre tasti per tutte le funzioni principali, rendendo la macchina estremamente facile da usare. Per la tua tranquillità, la ICONA VINTAGE dispone di uno spegnimento automatico dopo 9 minuti di inutilizzo, contribuendo al risparmio energetico. Inoltre, il serbatoio d'acqua trasparente da 1,4 litri è estraibile per facilitare il riempimento e la pulizia, mentre il ripiano scaldatazze ti assicura che la tua tazza rimanga sempre calda.

