Il PC portatile HP fatto apposta per te è ora IN OFFERTA a 239€!

Se ne hai bisogno per lavoro o per svagarti mentre sei in giro, non c'è alcun problema, perché con questo portatile di HP in offerta potrai fare entrambe le cose! Ma di che cosa stiamo parlando di preciso?

Da oggi potrai acquistare su Amazon in offerta il PC portatile HP 15s-fq0010sl a soli 239,99€, con uno sconto sul prodotto del 4%!

Un Celeron N4120 a portata di mano!

Come da titolo, questo PC portatile ha dalla sua un processore Intel Celeron N4120, che raggiunge una velocità fino a 1,1 GHz, e frequenza di boost fino a 2,6 GHz. Il display invece è da 15,6" con risoluzione Full HD da 1920 x 1080p, tecnologia IPS Antiriflesso Slim, Micro-Edge, e Luminosità di 220 Nits.

Per quanto riguarda il resto della componentistica, questo PC portatile HP 15s-fq0010sl a soli 239,99€ possiede una scheda RAM da 4GB, una memoria SSD PCIe NVMe M.2 da 128GB per un avvio istantaneo della macchina, e una batteria che ti garantirà una durata fino a 9 ore e 30 minuti, che soprattutto nei casi di lavoro fuori porta prolungato è come manna dal cielo!

