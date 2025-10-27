Il nuovo POS Easy Mini è in offerta: leggero e portatile a soli 50€

Axerve ha da poco lanciato POS Easy Mini, la sua nuova soluzione smart e conveniente pensata per chi cerca un terminale di pagamento affidabile, leggero e sempre pronto all'uso, come liberi professionisti, artigiani e commercianti. Oggi puoi averlo a soli 50 euro invece di 80 grazie alla promozione lancio: non dovrai sostenere altri costi, se non 16 euro per l'imposta di bollo e l'1% di commissioni su ogni transazione. Non è infatti previsto alcun canone mensile o annuale.

Il POS compatto che rivoluziona i pagamenti

POS Easy Mini di Axerve è tra i terminali più leggeri e maneggevoli della sua categoria: pesa, infatti, appena 151 grammi. La SIM con traffico dati e connettività Wi-Fi sono incluse, così puoi accettare pagamenti ovunque. Il POS è già pronto all'uso: una volta ricevuto, non dovrai addentrarti in nessuna configurazione complessa. Basta accenderlo ed è già pronto.

Il dispositivo non dispone di una stampante integrata: le ricevute, quindi, sono completamente digitali e possono essere inviate al cliente tramite e-mail. La piattaforma è altamente personalizzabile: non solo puoi installare tutte le app che usi di più, ma è presente anche una dashboard intuitiva che ti consente di monitorare incassi, report e statistiche in tempo reale.

In vista del lancio, Axerve propone POS Easy Mini a soli 50 euro (più IVA) invece di 80 euro. È un costo una tantum, che non dovrai quindi più sostenere, insieme ai 16 euro di imposta di bollo per l'attivazione del servizio. Non c'è nessun canone mensile, ma solo una commissione dell'1% sulle transazioni con i principali circuiti (supporta Mastercard, Visa, Maestro, Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay e Bancomat). Per il metodo di pagamento Discover, è prevista una commissione fissa del 2%.

Non è necessario aprire un nuovo conto corrente: basta indicarne uno già esistente per ricevere il ricavato delle tue vendite direttamente tramite bonifico bancario entro il giorno lavorativo successivo. Con POS Easy Mini hai la sicurezza di un servizio senza vincoli di permanenza e un'assenza clienti disponibile 7 giorni su 7. Non perdere la promozione: scegli il nuovo POS Easy di Axerve a soli 50 euro, senza canone.

