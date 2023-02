Il nuovo Kindle finalmente in sconto su Amazon: solo per OGGI a 89€

Il nuovo Kindle è disponibile su Amazon.it in offerta a soli 89 euro (con pubblicità). Il dispositivo, progettato pensando alla sostenibilità, combina caratteristiche premium con un prezzo accessibile, tra cui un display da 6’’ad alta risoluzione da 300 ppi, ricarica USB-C, maggiore durata della batteria fino a 6 settimane e il doppio dello spazio di archiviazione per supportare migliaia di libri.

Il nuovo Kindle nel dettaglio

Il nuovo Kindle è il modello più leggero e compatto disponibile, si può portare in tasca per leggere comodamente con una sola mano e più a lungo. La maggiore durata della batteria del dispositivo, ora fino a sei settimane, massimizza il tempo da dedicare alla lettura e la porta USB-C rende la ricarica più semplice che mai. Il nuovo Kindle offre 16GB di memoria, il doppio rispetto alla generazione precedente, sufficiente per contenere migliaia di titoli in modo da avere un’intera libreria sempre con sé.

Lo schermo antiriflesso permette di leggere come sulla carta stampata, anche alla luce diretta del sole. É possibile regolare l’illuminazione frontale e, con la modalità scura, invertire facilmente il colore del testo sullo schermo, per una lettura più piacevole, sia di giorno che di notte. Immagini e testi sono più nitidi per una perfetta esperienza di lettura grazie allo schermo migliorato a 300ppi.

Dulcis in fundo, il Kindle 2022 vanta una maggiore durata della batteria: pensa, con una singola ricarica con il caricabatterie USB-C ti dura fino a 6 settimane. Il nuovo Kindle è disponibile in sconto su Amazon a 89 euro con 16GB nei colori Nero e Blu e le spedizioni gratuite di Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.