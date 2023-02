Il nuovo Echo Dot di terza generazione è in offerta speciale su Amazon

Il nuovo Echo Dot di terza generazione potrebbe essere il metodo più allettante per integrare l'assistente vocale Alexa di Amazon nella vostra casa, dato che Amazon cerca di conquistare ogni categoria di prodotto, casa e spazio possibile. In ogni caso, l'Echo Dot è difficile da criticare se si apprezza il concetto di un assistente intelligente mescolato a un altoparlante musicale di base. Acquistalo su Amazon a soli 29,99€ invece di 49,99€.

La terza generazione di Dot ha la stessa forma compatta, a forma di disco, dei modelli precedenti ma con alcuni miglioramenti sensazionali. L'involucro del dispositivo è ora realizzato in tessuto anziché in plastica rigida e i controlli sulla parte superiore sono stati ridisegnati. Echo Dot deve essere collegato a una fonte di alimentazione e si può utilizzare l'uscita ausiliaria da 3,5 mm per collegarlo ad altoparlanti o cuffie esterne per migliorare la qualità del suono, ma per il resto è portatile e può essere posizionato ovunque possa sentire la vostra voce. Una volta acceso, l'app Amazon Alexa consente di collegarlo facilmente alla rete Wi-Fi.

Per collegare il dispositivo ad altoparlanti esterni sono presenti solo un jack per cuffie da 3,5 millimetri e il Bluetooth. Pertanto, è possibile collegare l'Echo Dot a un altro dispositivo, sia in modalità wireless che attraverso una connessione, se si desidera un'uscita audio più forte e/o di qualità superiore. La novità è rappresentata da una diversa disposizione del microfono e da un nuovo driver. Grazie al passaggio da un driver da 3 cm a uno da 4 cm, Amazon dichiara che il volume è aumentato del 70%. È interessante notare che sono stati utilizzati solo quattro microfoni invece di sette, ma le prestazioni dovrebbero essere altrettanto buone grazie alle modifiche al design.

Il miglioramento della qualità audio è particolarmente degno di nota. Sebbene le proporzioni generali siano le stesse, il nuovo driver ha fatto un'enorme differenza. È sicuramente più forte, ma è di gran lunga superiore. I bassi, le voci corpose e gli acuti più morbidi hanno sostituito il suono magro e sottile della versione precedente, che era stata superata dal Google Home Mini. Approfitta ora dello sconto del 40% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.