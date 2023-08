Il nuovo che avanza: SelfyConto Mediolanum a canone zero

SelfyConto di Banca Mediolanum è un conto corrente online che offre molteplici funzionalità. È ampiamente considerata l'opzione ottimale per le persone che cercano un nuovo conto online che elimini efficacemente sia le spese di gestione che le commissioni.

In realtà, la proposta di Banca Mediolanum prevede un'esenzione dal canone per un periodo di 12 mesi (con possibilità di successivo azzeramento, in luogo del consueto canone di 3,75 euro al mese).

Inoltre, comprende la fornitura di una carta di debito che consente prelievi di contanti gratuiti, bonifici senza commissioni e la possibilità di richiedere una carta di credito con un costo mensile minimo di solo 1 euro.

Per aprire il conto SelfyConto è sufficiente attenersi alla procedura descritta sul sito ufficiale di Banca Mediolanum.

Per accelerare il processo di apertura, ti consigliamo di utilizzare l'autenticazione SPID. Per informazioni complete, cliccare sul link qui sotto.

SelfyConto di Banca Mediolanum: conto digitale a zero spese, la scelta giusta

Utilizzando SelfyConto di Banca Mediolanum, i privati ​​hanno la possibilità di accedere a un pacchetto bancario completo.

Questo pacchetto include un azzeramento del canone di 12 mesi, che può essere nuovamente azzerato in futuro (invece di pagare 3,75 euro al mese).

Per i clienti di età inferiore ai 30 anni il canone è azzerato a tempo indeterminato, mentre i clienti di età superiore ai 30 anni possono azzerare il canone semplicemente attivando un prodotto assicurativo, prestito o mutuo.

Inoltre, i clienti ricevono una carta di debito gratuita che consente prelievi senza commissioni all'interno dell'area Euro, nonché bonifici bancari gratuiti.

Anche altre transazioni bancarie sono esenti da commissioni. Inoltre, i clienti possono richiedere una carta di credito con un canone mensile di 1 euro, con un limite di 1.500 euro.

Infine, la promozione Invita un Amico offre la possibilità di ricevere in regalo dispositivi Samsung Galaxy e la possibilità di partecipare all'estrazione settimanale per vincere un premio Apple.

Se stai cercando un nuovo conto online in grado di eliminare spese fisse e canoni, allora scegliere SelfyConto di Banca Mediolanum è la scelta ideale in questo momento.

Per finalizzare l'apertura del conto, è sufficiente fare clic sul link sottostante. Utilizzando lo SPID, puoi velocizzare ulteriormente il processo.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.