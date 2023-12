Il nuovissimo Xiaomi 13T è in MEGA SCONTO su eBay: RISPARMIO ASSICURATO

Xiaomi è un'azienda ormai leader nel settore degli smartphone e in generale della tecnologia. Su eBay, oggi, è possibile imbattersi in un ottimo sconto del 19% (-94,90€) sullo Xiaomi 13T che viene venduto al prezzo finale di 405€.

Xiaomi 13T: un concentrato di potenza e innovazione a prezzo scontatissimo

Lo Xiaomi 13T si distingue come uno smartphone Android avanzato e completo, offrendo un'esperienza all'avanguardia in ogni aspetto. Il dispositivo vanta un ampio display da 6.67 pollici con una risoluzione di 2712x1220 pixel, garantendo una visualizzazione chiara e dettagliata per un coinvolgimento ottimale.

Tra le numerose funzionalità di punta, spicca il modulo 5G, che assicura un trasferimento dati rapido e una navigazione internet eccellente, consentendo agli utenti di sfruttare al meglio la connettività di ultima generazione.Per quanto riguarda la multimedialità, l'Xiaomi 13T si posiziona tra i migliori della sua categoria grazie alla fotocamera da 50 megapixel.

Questa potente fotocamera permette di catturare immagini di alta qualità con una risoluzione eccezionale di 8165x6124 pixel. Inoltre, la capacità di registrare video in 4K alla risoluzione di 3840x2160 pixel consente di immortalare momenti con una qualità cinematografica. Con uno spessore di 8.5mm, lo Xiaomi 13T presenta un design sottile e accattivante, conferendo al dispositivo un aspetto elegante e moderno.

Questa caratteristica, unita alle sue potenti funzionalità, rende lo Xiaomi 13T una scelta intrigante per gli utenti che cercano prestazioni avanzate in un dispositivo mobile. Si tratta, dunque, di uno smartphone ben equilibrato nelle sue funzioni che subisce uno sconto che lo fa arrivare, praticamente, in un'altra fascia di prezzo, il che lo rende, oggi, un vero best buy.

Su eBay, oggi, è presente uno sconto fortissimo sullo Xiaomi 13T grazie al quale sarà possibile risparmiare il 19% dal prezzo di listino per un costo totale di 405€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.