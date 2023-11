Il NUOVISSIMO Super Mario Bros. Wonder è già IN SCONTO con in Black Friday di Amazon

La serie di giochi Super Mario è una delle più iconiche e influenti nel mondo dei videogiochi, creata da Nintendo e introdotta per la prima volta nel 1985. Da poco è uscito Super Mario Bros. Wonder che oggi, su Amazon, è già in sconto del 15% con un prezzo finale di 49,99€.

Già in offerta Super Mario Bros. Wonder: prezzo molto competitivo

Il nuovo capitolo di Super Mario Bros., il primo in oltre 10 anni, si presenta come una rivoluzione nel mondo dei giochi a scorrimento orizzontale 2D. La vera innovazione giunge con l'introduzione dei "fiori meraviglia", elementi che trasformano il gameplay in modi imprevedibili, offrendo un'esperienza di gioco fresca e sorprendente.

La caratteristica multiplayer, sia in locale che online, aggiunge un tocco di socialità al divertimento, consentendo serate piene di risate e sfide condivise tra amici e in famiglia. Un'opzione di gioco che amplifica l'esperienza coinvolgente che solo Super Mario sa offrire.

Una novità entusiasmante è il nuovo potenziamento di Mario, che gli permette di trasformarsi in un imponente Mario elefante, introducendo nuove dinamiche di gioco e sfide uniche. Oltre ai classici personaggi come Mario, Luigi, Toad e Peach, questo capitolo permette ai giocatori di impersonare anche personaggi amati come Daisy e Yoshi, arricchendo ulteriormente le opzioni di gioco.

L'approccio 2D del gioco lo rende facilmente approcciabile e fruibile da giocatori di tutte le età, mantenendo l'essenza classica della serie Super Mario Bros. Questo nuovo capitolo promette di portare la magia di Mario in un'avventura completamente nuova, con una combinazione di elementi familiari e innovazioni sorprendenti che renderanno l'esperienza di gioco indimenticabile per i fan di lunga data e i nuovi giocatori.

Oggi su Amazon, Super Mario Bros. Wonder è soggetto ad uno sconto del 15% che fa calare il prezzo dell'esclusiva Nintendo Switch a 49,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.