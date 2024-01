Il nuovissimo Samsung Galaxy S24 è già IN SCONTO su Amazon

Il Samsung Galaxy S24 si presenta come un gioiello di tecnologia, offrendo un'esperienza Android avanzata con il sistema operativo Android 14.0 e tecnologia cellulare 5G per una connettività ultra veloce. Con una generosa capacità di memoria interna di 256 GB e 8 GB di memoria RAM, questo smartphone assicura prestazioni fluide e spazio sufficiente per le tue applicazioni e file.

Il design elegante e raffinato del Galaxy S24, disponibile nel colore Onyx Black, è arricchito dal nuovo schermo FHD+ da 6,2 pollici. Questo schermo più ampio offre un'esperienza di visione totalmente immersiva, con cornici ultra sottili per massimizzare lo spazio visivo.

Tra le caratteristiche innovative, il Galaxy S24 integra funzioni di intelligenza artificiale (AI) per semplificare la vita quotidiana. Con Edit Suggestion, puoi modificare le tue foto in modo facile e professionale, mentre Traduzione Live offre traduzioni in tempo reale durante le chiamate. La fotocamera avanzata da 50MP del Galaxy S24 è un autentico concentrato di potenza in pixel.

Offre uno zoom 2x o 3x per catturare dettagli vividi, grazie all'AI che mantiene alta la qualità delle immagini. La batteria da 4.000 mAh assicura un'autonomia elevata, consentendoti di godere di giochi, video e molto altro senza preoccupazioni. La confezione include il caricabatterie Samsung da 25W per una ricarica rapida e efficiente, sottolineando l'impegno di Samsung per una completa esperienza utente.

Oggi, su Amazon, è presente uno sconto del 6% sul Samsung Galaxy S24 che viene venduto al costo totale e finale di 929€. Approfittane ora!